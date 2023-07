Ein Mitarbeiter eines Spätkaufs in Berlin-Kreuzberg ist in der Nacht zu Mittwoch bei einem Überfall verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein unbekannter Mann kurz nach Mitternacht das Geschäft in der Yorckstraße betreten. Mit einem Messer in der Hand lief er hinter den Tresen und forderte Geld von dem Angestellten.

Weil der 50 Jahre alte Späti-Mitarbeiter sich weigerte, Geld herauszugeben, stach der Räuber mehrfach in Richtung des Oberkörpers des Mannes, wobei er ihm Schnittverletzungen an einem Arm sowie am Kopf zufügte. Anschließend flüchtete der Angreifer ohne Beute in unbekannte Richtung. Die Besatzung eines Rettungswagens versorgte den Verletzten ambulant am Ort. Eine weitere ärztliche Behandlung hielt der Angestellte für nicht erforderlich. Ein Raubkommissariat ermittelt nun.