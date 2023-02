Über rote Ampel gelaufen: Fußgängerin in Kreuzberg von Auto angefahren

Ein Rettungswagen fährt zu einem Einsatz. In Kreuzberg wurde am Montag eine Fußgängerin von einem Auto angefahren. Fernando Gutierrez/Juarez/dpa

In Berlin-Kreuzberg ist am Montagabend eine Frau von einem Auto angefahren worden. Wie die Polizei berichtete, soll die 31-Jährige gegen 18.40 Uhr die Fahrbahn der Rudi-Dutschke-Straße überquert haben, obwohl die Fußgängerampel rot war. Dabei fuhr sie ein 34-Jähriger mit seinem Auto an.

Die Fußgängerin wurde durch den Zusammenstoß gegen einen weiteren Wagen geschleudert. Rettungskräfte brachten sie mit einer gebrochenen Hüfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.