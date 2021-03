Berlin - Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen sind in der Nacht zum Sonntag in Kreuzberg mindestens zwei Menschen verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen kam es an der Ecke von Wrangelstraße und Taborstraße zum Streit zwischen mehreren Personen. Die Kreuzung war daraufhin mehrere Stunden gesperrt.

Bei der Prügelei seien offenbar auch ein Messer und eine abgeschlagene Glasflasche benutzt. So soll laut ersten Informationen mindestens eine Person mit einem der Tatwerkzeuge verletzt worden sein. Alarmierte Notfallsanitäter verarzteten die Verletzten vor Ort, bevor sie in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden. Nach ersten Angaben herrschte für keinen der beiden Menschen Lebensgefahr.

Die Polizei ermittelt jetzt zu den Hintergründen der Auseinandersetzung und wird sich im Laufe des Sonntags zum Tathergang äußern.