Kreuzberg: Mann bespuckt Mitarbeiter der Schwulenberatung

Ein Mann hat am Donnerstagnachmittag einen Mitarbeiter der Schwulenberatung in der Wilhelmstraße in Berlin-Kreuzberg körperlich angegriffen. Wie die Polizei berichtete, betragen vier Männer gegen 14.14 Uhr die Räume der Beratungsstelle und begannen ein Gespräch mit dem 49-jährigen Mitarbeiter.

Dabei soll einer der Männer den Mitarbeiter gefragt haben, ob dieser homosexuell sei. Der Mitarbeiter erkannte die Männer, weil diese die Beratungsstelle in der jüngeren Vergangenheit erheblich gestört hätten und forderte sie deshalb auf, die Räumlichkeiten zu verlassen. Daraufhin, so gab es der 49-Jährige an, habe ihm einer der Männer ins Gesicht gespuckt. Danach seien die Männer aus der Beratungsstelle gelaufen und in unbekannte Richtung geflüchtet. Der polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts ermittelt nun.