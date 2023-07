Ein SUV ist am Montagabend in Berlin-Kreuzberg deutlich zu schnell unterwegs. Es kommt zu einem schweren Unfall. Das ist zu den Hintergründen bekannt.

In Berlin-Kreuzberg hat sich in der Yorckstraße am Montagabend ein schwerer Unfall ereignet. Der Fahrer eines SUV „Range Rover“ rammte gegen 21 Uhr an der Kreuzung zur Großbeerenstraße in Richtung Mehringdamm wohl mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit erst eine Leitplanke und knallte dann gegen einen massiven Straßenbaum.

Die genaue Unfallursache ist bisher unklar. Laut ersten Zeugenaussagen soll der Fahrer augenscheinlich deutlich zu schnell gefahren sein. Die Zeugen berichten, dass das Auto wegen der hohen Geschwindigkeit zeitweise auf zwei Rädern unterwegs war. Dass sich der SUV bei dem Unfall sogar überschlug, ist nicht ausgeschlossen.

Der völlig zerstörte SUV „Range Rover“. Morris Pudwell

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Bei dem Unfall wurde die Fahrertür herausgerissen und blieb im Baum stecken. Der Fahrer wurde offenbar aus dem Fahrzeug geschleudert. Er soll aber nur leicht verletzt worden sein. Die Yorckstraße war in Richtung Mehringdamm stundenlang voll gesperrt. Die Ermittlungen gehen jetzt in Richtung eines illegalen Fahrzeugrennens. Die Polizei Berlin bezeichnet auch ein Rennen mit einem einzelnen Fahrzeug als Autorennen.