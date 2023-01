Kreuzberg: Unbekannter beleidigt Frau transphob und reißt ihr Ohrring raus

Beim Warten in einem Schnellrestaurant gerät eine Frau mit einem Mann in einen Streit. Kurz darauf eskaliert die Auseinandersetzung in eine körperliche Attacke.

Eine 23-jährige Frau ist am Mittwochvormittag in Berlin-Kreuzberg transphob beleidigt und geschlagen worden. Wie die Polizei mitteilte, konnte der mutmaßliche Angreifer flüchten.

Das Opfer stand zunächst in der Schlange in einem Schnellrestaurant in der Wrangelstraße. Mit einem Mann sei die 23-Jährige in einen verbalen Streit geraten, in dessen Folge der Unbekannte sie transphob beleidigt und gegen den Kopf geschlagen habe. Durch den Schlag sei ein Ohrring der Frau herausgerissen worden, wodurch das Ohrläppchen verletzt wurde. Die Verletzte wollte allerdings selbst einen Arzt aufsuchen.

Der Tatverdächtige konnte laut Polizei nach dem Angriff in Richtung Schlesisches Tor flüchten. Die Ermittlungen dauern an und wurden vom Polizeilichen Staatsschutz beim Landeskriminalamt übernommen.