Fahnder der Polizei haben am Donnerstagnachmittag vier mutmaßliche Drogendealer in Berlin-Kreuzberg festgenommen. In der Halleschen Straße hatten die Polizisten gegen 14 Uhr die vier Männer beobachtet, die offenbar Kundenkontakt hatten und immer wieder ein Wohnhaus betraten und verließen, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Die vier Männer im Alter von 47, 40, 25 und 22 Jahren nutzten zwei Fahrzeuge und wurden von der Polizei zu ihrer mutmaßlichen Bunkerwohnung verfolgt. Gegen 17.30 Uhr wurde die richterliche Durchsuchung angeordnet. Dabei wurden insgesamt vier Kilogramm mutmaßlicher Drogen sichergestellt: zwei Kilogramm Kokain und zwei Kilogramm Marihuana.

Zudem wurden ein Springmesser, ein Schlüssel, fünf Handys und Bargeld in einem mittleren fünfstelligen Betrag gefunden. Der Schlüssel konnte einer Box in einem Lagerhaus in der Karl-Marx-Straße zugeordnet werden, in der zwei weitere Kilogramm mutmaßlichen Kokains gefunden wurden.