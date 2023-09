Ein aggressiver Mann hat in Berlin-Neukölln einen Taxifahrer und drei Polizisten angegriffen und verletzt. Der 33-Jährige war nach Angaben der Polizei in der Nacht zum Sonntag zunächst auf den Columbiadamm vor ein Taxi gelaufen und zwang den Fahrer so zum Anhalten. Dann stieg der Mann auf die Motorhaube, lief über die Frontscheibe bis zum Kofferraum und von dort wieder auf die Straße.

Als der Taxifahrer ausstieg und den Mann ansprach, soll dieser ihn mit der Faust geschlagen und getreten haben. Der Taxifahrer erlitt Kopfverletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 33-Jährige flüchtete und beschädigte danach zwei weitere Autos.

Alarmierte Polizisten konnten den randalierenden Angreifer kurze Zeit später aufspüren. Bei seiner Festnahme soll er massiven Widerstand geleistet haben, wobei er drei Beamte verletzt haben soll. Die Einsatzkräfte brachten den Mann schließlich zu Boden und überwältigten ihn. Dabei wurde auch er verletzt. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung und Widerstand gegen Polizeibeamte ermittelt.