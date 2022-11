Berlin-Lankwitz: Feuerwehr rettet Mieter und Katzen aus brennendem Haus

Rund 100 Einsatzkräfte rückten am Sonntagabend zu einem Brand in der Eiswaldstraße aus. Das Feuer brach im Keller des viergeschossigen Hauses aus.

Die Berliner Feuerwehr ist am Sonntagabend zu einem Brand in einem viergeschossigen Wohnhaus im Ortsteil Lankwitz alarmiert worden. Gegen 20.30 Uhr gingen mehrere Notrufe beim Lagezentrum ein. Zunächst hieß es, es handelt sich um einen „Massenanfall an Verletzten“. Knapp 100 Einsatzkräfte rückten aus, da sich giftiges Rauchgas im ganzen Haus verteilt hatte. Nach Angaben der Feuerwehr drangen die Flammen aus dem Keller in den Hausflur.

Kellerbrand in #Lankwitz: In einem Mehrfamilienhaus in der #Eiswaldtstr. kam es zu einer starken Rauchentwicklung. 8 Personen wurden in Sicherheit gebracht, davon zwei über #Drehleiter. Wir sind mit rund 100 Kräften vor Ort. pic.twitter.com/kYK8pAbJZg — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) November 6, 2022

Brandbekämpfer gingen mit Atemschutzmasken in das Haus. Kurze Zeit später die Entwarnung: „Wir konnten acht Menschen und zwei Katzen aus dem brennenden Gebäude retten“, sagte Feuerwehrsprecher Jens-Peter Wilke der Berliner Zeitung. Zwei der Mieter wurden über die Drehleiter in Sicherheit gebracht. Nach ersten Erkenntnissen sei niemand schwer verletzt worden.

Das Feuer im Keller sei unter Kontrolle, ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile konnte verhindert werden. Die Einsatzkräfte seien nun mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Unklar war zunächst, ob die Mieter am Abend in die verrauchten Wohnungen zurück dürfen.