Hausbesetzer sind am Samstag in ein leerstehendes Hostel am Rosa-Luxemburg-Platz eingedrungen. Auf Twitter bekannte sich eine Gruppe mit dem Namen „Hotels to Housing“ zu der Aktion in Berlin-Mitte.

„Heute morgen haben wir das seit 2019 leerstehende Wombat City Hostel in Berlin besetzt“, heißt es in dem Tweet. Den Besetzern geht es offenbar darum, eine Öffnung des Gebäudes mit 80 leerstehenden Zimmern für Geflüchtete zu erreichen. Der Senat müsse dafür sorgen, dass in dem Haus eine „menschenwürdige und selbstverwaltete Unterkunft“ entstehe.

Laut RBB ist die Berliner Polizei mit 30 Beamten vor dem Hostel im Einsatz. An dem Gebäude in der Alten Schönhauser Straße hätten sich zudem rund 40 Menschen zu einer Kundgebung versammelt. Die Polizei versuche, den Eigentümer des Geländes zu erreichen und sich mit ihm abzusprechen. Die Aktion der Besetzer soll auch in Zusammenhang mit der angekündigten Räumung einer Unterkunft für Obdachlose in der Habersaathstraße stehen.