Berlin: Letzte Generation besprüht Technische Universität mit Farbe

Aktivisten der Letzten Generation haben am Montag mit einem Farbanschlag auf die Technische Universität Berlin für Aufmerksamkeit gesorgt. Am Morgen wurde der Haupteingang nach Angaben der Aktivisten mit einem präparierten Feuerlöscher mit oranger Farbe besprüht. Zudem blockiert die Letzte Generation auch wieder den Berliner Berufsverkehr.

Als Grund gab einer der Gruppenmitglieder an: „Unser heutiger Appell geht nicht nur an die Bundesregierung, die gerade unsere Zukunft verfeuert. Unser Appell geht an die jungen Leute, an all die, die das katastrophale politische Versagen am Ende ausbaden müssen.“ Die Aktionen richten sich vor allem an die Studierenden und Mitarbeiter der Universitäten, heißt es weiter von den Klimaaktivisten.

Abermals waren mehrere Lernstätten an verschiedenen Orten in Deutschland betroffen. In der letzten Woche hatte es ähnliche Proteste an der Universität Leipzig, der Ruhr-Uni (Bochum, der Heinrich-Heine-Uni (Düsseldorf) und der Martin-Luther-Uni (Halle-Wittenberg) gegeben.

Straßenblockade in Berlin: Letzte Generation ist in Charlottenburg aktiv

In den sozialen Medien teilten die Aktivisten Bilder der Aktion an der Berliner Uni und auch einer Klebe-Blockade in Charlottenburg. Wie die Verkehrsinformationszentrale Berlin auf X mitteilte, ist davon auch der Busverkehr der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) betroffen.

„Die BVG meldet die erste Blockadeaktion in dieser Woche auf der Otto-Suhr-Allee in Charlottenburg. Die Buslinie M45 wird zwischen U Richard-Wagner-Platz und Luisenpl./Schloss Charlottenburg umgeleitet.“, heißt es am Montagmorgen.