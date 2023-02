Berlin: Letzte Generation betoniert Brücke zu 

Am Mittwoch haben Aktivisten der Letzten Generation die Berliner Mühlendammbrücke zubetoniert. Es kommt zu Einschränkungen im Verkehrsfluss.

Klimaaktivisten blockieren derzeit nach Angaben der Letzten Generation die Mühlendammbrücke in Berlin-Mitte. Es wurde Beton auf die Fahrbahn geschüttet. Ebenso ist ein Mitglied festgeklebt. Als Beweggründe nennen die Aktivisten die „fehlgeleitete Verkehrspolitik der deutschen Bundesregierung“.

Klima-Demonstrationen in 20 deutschen Städten

Die 30-Jährige Aktivistin Miriam Meyer schüttet Beton auf die Fahrbahn. Dazu erklärte sie in einer Pressemitteilung der Gruppe: „Unsere FDP-Minister Lindner und Wissing setzen auf mehr Autobahnen, um CO2 zu reduzieren. Davon halten wir nichts. Heute setzen wir Beton wirklich sinnvoll ein und unterbrechen damit den todbringenden Alltag!“

Am Mittwoch fanden Verkehrsblockaden in weiteren deutschen Städten statt. Nach Angaben der Letzten Generation gab es insgesamt ähnliche in über 20 deutschen Städten Blockaden. Die Gruppe erklärte jüngst, die Proteste zu verstärken.