Berlin: Letzte Generation blockiert A100 am Montagmorgen

Klimaaktivisten der Letzten Generation haben am mehrere Abschnitte der Autobahn A100 blockiert. Dies teilte die Berliner Polizei auf X, ehemals Twitter, mit. Eigenen Angaben zufolge befinden sich knapp ein Dutzend Unterstützer der Letzten Generation auf der A100.



Blockaden befinden sich derzeit auf der A100 am Spandauer Damm, Hohenzollerndamm und Kaiserdamm. Einsatzkräfte der Polizei seien bereits vor Ort, um die Blockaden zu lösen.

Diese Straßen sind derzeit von Blockaden betroffen A100 Spandauer Damm

A100 Hohenzollerndamm

A100 Kaiserdamm

Rudolstädter Straße Höhe Mecklenburgische Straße (Blockade beendet)

Kurfürstendamm in Höhe Leibnizstraße

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die Proteste der Klimaaktivisten richtet sich in dieser Woche an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), so die Gruppe. Aktivisten hielten am Montag Banner mit der Forderung „Weg von fossil, hin zu gerecht“, womit sie den sozialgerechten Ausstieg aus Öl, Gas und Kohle bis spätestens 2030 verlangten.