Letzte Generation blockiert am Donnerstag mit Heuballen Brandenburger Tor

Klimaaktivisten der Letzten Generation haben am Donnerstagmorgen gemeinsam mit Landwirten die Straße des 17. Juni in Berlin-Mitte vor dem Brandenburger Tor blockiert. Mehrere Menschen sitzen derzeit mit einem Dutzend Heu- und Strohballen auf der Fahrbahn.

Der Polizei zufolge sind rund 18 Aktivisten auf der Fahrbahn vor dem Platz des 18. März. Die Beamten bestätigten, dass auf einem Mietfahrzeug Strohballen antransportiert worden seien. Die Beamten hätten ein Abladen aber verhindert. Die Polizei sei mit 300 Kräften in der ganzen Stadt im Einsatz.

Wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) Berlin mitteilt, kommt es zudem auch zu Blockaden am Kurfürstendamm/Brandenburgische Straße sowie an der Bundesallee/Durlacher Straße. Laut BVG werden die Buslinien M19 und M29 derzeit umgeleitet. Auf der Tiergartenstraße, einer Parallelstraße zur Straße des 17. Juni, bildete sich Stau.

