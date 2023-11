Letzte Generation: Blockaden im Straßenverkehr am Montagmorgen in Berlin

Aktivisten der Letzten Generation blockieren am Montagmorgen wieder Straßen in Berlin. Wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) Berlin auf X mitteilte, ist die Puschkinallee in Treptow in der Höhe Elsenstraße blockiert. Eine Blockade auf dem Tempelhofer Damm wurde bereits aufgelöst.

Aktivisten klebten sich an der Puschkinallee mit Sekundenkleber fest, zudem sprühten sie orange Farbe auf ihre Hände. Die aktuelle Protest- und Blockadeserie der Letzten Generation hält nun seit sieben Wochen an.

Die Blockade auf dem Tempelhofer Damm im Bereich Alt-#Tempelhof wurde aufgelöst.

🟢 Tempelhofer Damm

🔴 Puschkinallee — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) November 6, 2023

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Wie die BVG mitteilte, ist auch der Busverkehr durch die Blockaden eingeschränkt. Betroffen sind die Linien 265, die in Fahrtrichtung U-Bahnhof Stadtmitte zwischen S Baumschulenweg und Elsenstraße/S Treptower Park umgeleitet wird. Die Linie 184 wird zurzeit in beiden Fahrtrichtungen zwischen U Alt-Tempelhof und Albrechtstraße/Manteuffelstraße umgeleitet. Die Linie 165 wird in Fahrtrichtung U-Bahnhof Märkisches Museum zwischen S Plänterwald und Elsenstraße/S Treptower Park umgeleitet.