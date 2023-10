Berlin: Letzte Generation blockiert Straßen am Montagmorgen – BVG betroffen

Aktivisten der Letzten Generation haben am Montagmorgen wieder Straßen in Berlin blockiert. Wie die Polizei auf Twitter mitteilte, gibt es derzeit unter anderem Blockaden auf der Danziger Straße und dem Tempelhofer Damm. Die Polizei sei bereits mit insgesamt 200 Beamten vor Ort, um die Blockaden aufzulösen.

Diese Straßen sind von Blockaden betroffen: Danziger Straße

Tempelhofer Damm

Britzer Damm

A100 Richtung Süd, Ausfahrt Innsbrucker Platz

Laut Verkehrsinformationszentrale (VIZ) Berlin bildete sich auf der B96 Tempelhofer Damm stadteinwärts in Höhe der Paradestraße bereits ein Stau. Es sei mit Verzögerungen von bis zu 50 Minuten zu rechnen, die Autos stehen derzeit bis zur Ordensmeisterstraße.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Guten Morgen #Berlin.

Angehörige der sog. Letzten Generation blockieren derzeit die Fahrbahn u.a. in der Danziger Straße, auf dem Tempelhofer Damm & dem Britzer Damm. Unsere Kolleg. sind dort und lösen die Personen von der Straße.

Bitte schreiten Sie nicht selbst ein.#b0910 — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) October 9, 2023

Auch der Busverkehr war am Montagmorgen durch die Blockaden eingeschränkt. Wie die BVG auf Twitter mitteilte, die Linie 184 wurde in beiden Richtungen zwischen Rathaus Tempelhof und Boelckestraße/Hoeppnerstraße umgeleitet. Die Linie 140 wurde in beiden Richtungen zwischen Berlinickeplatz und S+U Tempelhof eingestellt. Mittlerweile fahren beide Linien wieder auf ihrer normalen Strecke.