Berlin: Letzte Generation klebt am Kottbusser Tor

Aktivisten der Letzten Generation haben am Dienstagmorgen den Verkehr am Kottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg blockiert. Mehreren Personen gelang es offenbar, sich auf der Fahrbahn festzukleben. Wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) Berlin auf Twitter mitteilte, bildete sich bereits ein Stau auf der Skalitzer Straße und Kottbusser Straße. Wie die Berliner Polizei auf Twitter mitteilte, konnten zwei weitere Blockaden verhindert werden.

Unterstützer:innen der sog. Letzten Generation blockieren aktuell den #Verkehr am Kottbusser Tor in #Kreuzberg. Trotz hohem Polizeiaufgebot gelang es einigen von ihnen, sich auf der Fahrbahn festzukleben. #STAU auf der Skalitzer Straße und Kottbusser Straße jeweils 10-15 Min! — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) October 10, 2023