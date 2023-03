Berlin: Letzte Generation schießt mit der Feuerwehr Wasser auf Ministerium

Aktivisten der Letzten Generation haben am Dienstag Wasser auf das Verkehrsministerium in Berlin geschossen. Die Feuerwehr unterstützte die Aktion offenbar.

Klimaaktivisten der Letzten Generation haben am Dienstagvormittag wieder in Berlin protestiert. Dabei haben sie wohl gemeinsam mit der Feuerwehr einen kräftigen Wasserstrahl auf das Verkehrsministerium abgefeuert.

Von der Gruppe heißt es in einer Presseerklärung dazu, dass sich der Protest in Richtung des FDP-Verkehrsministers Volker Wissing richtet. Er und das Verkehrsministerium würden rechtswidrwürde laut den Angaben „Unterstützer:innen der Letzten Generation haben heute aus Protest gegen die Politik von FDP-Minister Wissing – welche laut wissenschaftlichem Dienst des Bundestages rechtswidrig ist - dem Verkehrsministerium eine kalte Dusche verpasst. Dabei passten sie die Größe des eingesetzten Gerätes an die Welle der Empörung an, die sich derzeit aus ganz Europa vor dem Verkehrsminister auftürmt. Mit einem ganzen Feuerwehrauto voller Wasser forderten sie Volker Wissing auf, endlich zur Vernunft zu kommen.“