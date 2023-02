Berlin-Kreuzberg: Auto stößt mit Roller-Fahrer auf Radweg zusammen

In Berlin-Kreuzberg ereignete sich am Donnerstag ein Verkehrsunfall. Ein Roller-Fahrer wurde am Bein verletzt.

Am Donnerstag kam es zu einem Verkehrsunfall auf einem Kreuzberger Fahrradweg. Ein Roller-Fahrer wurde dabei von einem Auto angefahren und verletzt.

Wie die Berliner Polizei am Freitag mitteilte, verließ ein 54-jähriger Autofahrer gegen Mittag – kurz vor halb eins – ein Kreuzberger Grundstück. Zur gleichen Zeit wollte sich nach ersten Erkenntnissen ein 26-Jähriger Roller-Fahrer n der Köpenicker Straße in in den sich stauenden Verkehr in Richtung Schlesisches Tor einzuordnen. Dabei kam es jedoch zur Kollision auf dem Fahrradweg. Der Roller-Fahrer erlitt eine Verletzung am linken Oberschenkel, für deren Behandlung er stationär in einem Krankenhaus aufgenommen wurde. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.