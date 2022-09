Eine 80-jährige Frau ist in der Nacht zu Mittwoch auf ihrem Heimweg in Lichtenberg angegriffen worden. Der Polizei gegenüber gab die Seniorin an, gegen 1 Uhr morgens von einem fremden Mann angesprochen worden zu sein, der nach dem Weg fragte. Sie habe aber nicht geantwortet und sei weitergegangen.

Kurz darauf habe der Tatverdächtige sie angegriffen, zu Boden gestoßen und ihr auf den Arm getreten. Er habe ihr die Handtasche und sei anschließend in Richtung Oderbruchstraße geflüchtet. Während des Angriffs habe sich ein Mann auf der anderen Straßenseite befunden. Die Polizei vermutet nun, dass er ein Komplize des Räubers sein könnte, der Schmiere stand.

Die Seniorin schaffte es trotz schwerer Verletzungen selbst zu ihrem Wohnhaus, wo Nachbarn die Einsatzkräfte der Polizei verständigten. Die Frau erlitt einen Armbruch sowie Hautabschürfungen und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.