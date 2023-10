Berlin: Autofahrerin übersieht Fußgänger beim Abbiegen – 69-Jähriger verletzt

Ein Fußgänger ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in Berlin-Lichtenberg verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr eine 49-jährige Autofahrerin gegen 18 Uhr auf der Vulkanstraße in Richtung Ruschestraße, als sie beim Abbiegen in die Josef-Orlopp-Straße bei grüner Ampel offenbar einen Fußgänger übersah.

Der 69-Jährige überquerte ebenfalls bei grüner Ampel die Straße, als er von dem Auto erfasst wurde. Durch den Zusammenstoß erlitt der Fußgänger Verletzungen am Kopf sowie einen Unterschenkelbruch. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die 49-jährige Autofahrerin blieb unverletzt.