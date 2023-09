Lichtenberg: Fahrgäste prügeln Betrunkenen aus der Tram – der sticht zu

In Alt-Hohenschönhausen ist am Sonntagnachmittag ein Streit zwischen mehreren Fahrgästen eskaliert. Wie die Polizei berichtete, wurden dabei zwei Menschen verletzt.

Ein offenbar alkoholisierter 35-Jähriger soll gegen 17.20 Uhr in der Straßenbahn in der Landsberger Allee zunächst mehrere Personen angerempelt haben. Ein 20-Jähriger und ein unbekannt gebliebener Mann sollen den Rempler deshalb zum Aussteigen aufgefordert haben. Als dieser sich weigerte, sollen ihn die beiden an der Haltestelle Zechliner Straße aus der Straßenbahn geschoben, mit Fäusten gegen den Kopf geschlagen und mit Reizgas besprüht haben. Der 35-Jährige soll sich daraufhin mit einer abgebrochenen Glasflasche zur Wehr gesetzt haben.

Rettungskräfte behandelten die Stirnverletzung und die Augenreizung des 35-Jährigen am Ort, eine Behandlung im Krankenhaus lehnte er ab. Der 20-Jährige erlitt Schnittverletzungen im Rippenbereich und kam in ein Krankenhaus. Der Tramverkehr war für etwa 15 Minuten unterbrochen. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen.