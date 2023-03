Berlin: Unbekannte werfen Molotowcocktail auf Hochhaus

Die Fassade des Hauses stand kurzzeitig in Flammen, konnte aber gelöscht werden. Die Polizei ermittelt wegen versuchter schwerer Brandstiftung.

Ein oder mehrere Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag eine Gasflasche mit brennbarer Flüssigkeit gegen ein Fenster im ersten Obergeschoss eines Hochhauses in der Herzbergstraße in Lichtenberg geworfen. Wie die Polizei berichtete, wurden Zeugen gegen 3.45 Uhr durch einen lauten Knall und Brandgeruch auf das Feuer aufmerksam.

Die Fensterscheibe wurde nicht beschädigt, allerdings standen das Fenster und die Hausfassade kurzzeitig in Flammen. Das Feuer konnte durch die Zeugen gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt, das Gebäude wurde überwiegend gewerblich genutzt. Das Landeskriminalamt ermittelt nun wegen versuchter schwerer Brandstiftung.