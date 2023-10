Auf einem Gehweg an der Frankfurter Allee in Berlin-Lichtenberg ist in der Nacht zum Montag ein Streit eskaliert. Nach Angaben der Polizei waren zunächst ein 18-Jähriger und ein 23-Jähriger aneinandergeraten. Bei der Auseinandersetzung um 2.45 Uhr soll der Jüngere plötzlich mit einem Messer auf seinen Kontrahenten losgegangen sein. Dabei habe er die Klinge in den Oberschenkel des Mannes gerammt.

Ein 19-jähriger Zeuge, der schlichten wollte, wurde ebenfalls von dem Messerstecher attackiert. Nur durch schnelles Ausweichen habe er dem Angriff entgehen können, so die Polizei weiter. Der verletzte 23-jährige Mann wurde durch alarmierte Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht, wo er notoperiert werden musste. Lebensgefahr soll für ihn nicht bestehen.

Polizisten spürten Verdächtigen in Tatortnähe auf und nahmen ihn fest. Er hatte den Angaben zufolge Alkohol und Drogen konsumiert. Ein Atemalkoholtest hatte bei ihm einen Wert von etwa einem Promille ergeben. Nach einer Blutentnahme wurde er aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Tatgeschehen sowie zu den Hintergründen des Streits hat die Kriminalpolizei übernommen.