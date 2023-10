Wohnungsnot in Berlin: Sporthalle in Lichtenberg wird mehrgeschossiges Mietshaus

Um dem massiven Wohnungsproblem in der Hauptstadt entgegenzuwirken, versucht die Berliner Regierung neue Wohnmöglichkeiten zu schaffen. So soll eine Sporthalle in Berlin-Lichtenberg, die seit Jahren nicht mehr genutzt wird, durch eine landeseigene Wohnungsbaugesellschaft in einen Wohnungsneubau umgestaltet werden.

Wie die Senatskanzlei am Dienstag mitteilte, blieb die umfangreiche Suche nach einem Nachnutzer für die frühere Turnhalle seit 2018 erfolglos. Nun will die Howoge als Eigentümerin der nördlich angrenzenden Flurstücke am Standort ein mehrgeschossiges Wohngebäude realisieren. Als Ausgleich plant die Howoge bis 2025 zwei Sportflächen im Gebiet fertigzustellen. Diese Flächen könnten dann von Schulen als auch von Vereinen genutzt werden. Die Zustimmung des Berliner Abgeordnetenhauses stehe noch aus.

Senat geht Kooperation mit landeseigenen Wohnungsunternehmen ein

Am Dienstag wurde vom Senat außerdem beschlossen, den Senatsbeschluss vom 1. Juni 2021, auch bekannt als „Mietendimmer“, zum 31. Dezember dieses Jahres aufzuheben. Stattdessen haben die Senatsverwaltungen für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen sowie Finanzen gemeinsam mit den landeseigenen Wohnungsunternehmen und der berlinovo eine Kooperationsvereinbarung verabschiedet.

Die Vereinbarung mit dem Namen „Leistbare Mieten, Wohnungsneubau und soziale Wohnraumversorgung“ wurde für den Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2027 abgeschlossen, wie die Senatskanzlei am Dienstag mitteilte. Damit verpflichten sich die landeseigenen Wohnungsunternehmen mit umfassenden wohnungspolitischen Maßnahmen dazu, Wohnraum für die breite Bevölkerung zur Verfügung zu stellen.

Hohe Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum und steigende Kosten

Insbesondere Haushalte, „die sich am Markt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können“, sollen davon profitieren. Mit dem Leistbarkeitsversprechen der landeseigenen Wohnungsunternehmen soll sichergestellt werden, dass WBS-berechtigte Haushalte nicht mehr als 27 Prozent ihres Haushaltseinkommens für die Nettokaltmiete aufwenden müssen.

Wie die Senatskanzlei mitteilte, stehen die landeseigenen Wohnungsunternehmen vor großen Herausforderungen. Weiterhin gibt es eine enorm hohe Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum bei gleichzeitig stark steigenden Kosten im Bau-, Finanzierungs-, Energie-, Material- und Personalbereich. „Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Unternehmen ist deshalb Voraussetzung für eine soziale und nachhaltige Bewirtschaftung des Wohnungsbestandes, die Umsetzung der gesetzlichen Klimaschutzziele sowie die Weiterführung des dringend benötigten Wohnungsneubaus“, so die Senatskanzlei.