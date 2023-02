Lichtenberg: Kellerbrand in Hochhaus – 55 Feuerwehrleute im Einsatz

In einem zehngeschossigen Hochhaus in Berlin-Friedrichsfelde ist gegen 3 Uhr in der Nacht zum Dienstag ein Brand in vier Kellerabteilen ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit 55 Einsatzkräften vor Ort in der Mellenseestraße, um die Flammen auf einer Fläche von etwa dreißig Quadratmetern zu löschen.

Giftige Rauchgase hatten sich blitzschnell in dem Hochhausblock ausgebreitet. Mehrere Bewohner wurden von Notfallsanitätern und einem Notarzt gesichtet, betreut und versorgt. Verletzt wurde aber niemand, wie ein Feuerwehrsprecher am Dienstagmorgen sagte.

In dem Hochhaus war ein Kellerbrand ausgebrochen. Morris Pudwell

Zur Brandursache kann noch nichts gesagt werden, ein Brandkommissariat der Berliner Polizei ermittelt zur Stunde.