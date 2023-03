Lichtenberg: Letzte Generation blockiert zwei Straßen

Mehrere Klimaaktivisten blockierten am Mittwochmorgen erneut die Fahrbahn in Berlin. Diese Orte sind betroffen.

Aktivisten der Gruppe Letzte Generation bei der Blockade-Aktion am Mittwochmorgen.

Aktivisten der Gruppe Letzte Generation bei der Blockade-Aktion am Mittwochmorgen. Letzte Generation

Die Klimaaktivisten der Gruppe Aufstand der letzten Generation haben am Mittwochmorgen an zwei Orten in Lichtenberg den Straßenverkehr blockiert. Wie die Gruppe mitteilte, traten mehrere Aktivisten mit einem Banner mit der Aufschrift „Weltklimarat: Jetzt! Alle! Handeln!" auf die Fahrbahn. Laut Pressemitteilung der Aktivisten finden die Blockaden auf der Frankfurter Allee und der Karl-Marx-Allee statt.

„Die Bundesregierung und der selbst ernannte Klimakanzler brechen ihre eigenen Klimaschutzgesetze, wie zuletzt ein Rechtsgutachten zeigte“, so die Aktivisten weiter.

Die Aktivisten sind besonders für ihre Blockade-Aktionen bekannt, bei denen sie sich auf der Fahrbahn festkleben. Zuletzt blockierten sie vor zwei Wochen eine Straße in Prenzlauer Berg. Die Sprecherin der Gruppe, Carla Hinrichs, wurde Anfang März von einem Berliner Gericht zu einer Geldstrafe von 20 Tagessätzen von je 30 Euro verurteilt. Die 26-Jährige will gegen das Urteil vermutlich in Berufung gehen, sagte sie nach der Urteilsverkündung.