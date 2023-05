Unfall in Lichtenberg: Familie bei Kollision auf Kreuzung verletzt

Am Sonntagnachmittag kam es zu einem Unfall an einer Kreuzung. Ein Autofahrer sowie die Beifahrerin und zwei Kinder im Alter von acht und zwei Jahren wurden verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Lichtenberg am Sonntagnachmittag ist eine Familie verletzt worden. Bisherigen Erkenntnissen der Berliner Polizei zufolge fuhr ein 49-jähriger Autofahrer gegen 14.45 Uhr in den Kreuzungsbereich der Landsberger Allee/Siegfriedstraße/Liebenwalder Straße aus Richtung der Siegfriedstraße, wobei die Ampel offenbar auf Rot stand.

Ein 43-jähriger Autofahrer befuhr dabei nach Polizeiangaben die Landsberger Allee in Richtung Weißenseer Weg. Die Autos kollidierten auf der Kreuzung miteinander. Im Wagen des 43-Jährigen befanden sich noch die 36-jährige Beifahrerin, sowie ein acht- und ein zweijähriges Kind. Alle wurden bei dem Unfall verletzt. Der 49-Jährige blieb unverletzt. Die Polizei übernahm die weiteren Ermittlungen.