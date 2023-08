Lichtenberg: Massenschlägerei mit Schlagstock und Pfefferspray

Ein Streit zwischen zwei Männern ist in Lichtenberg am Montagnachmittag eskaliert. Bis zu 20 Personen sollen an dem ausufernden Konflikt beteiligt gewesen sein. Wie die Polizei am mitteilte, sind zwei Männer, 28- und 31-Jahre alt, gegen 12.30 Uhr auf der Straße Alt-Friedrichsfelde in Lichtenberg in Streit geraten sein. Als die beiden auseinandergingen, soll der 31-Jährige den anderen mit einem Schlagstock auf den Kopf geschlagen und damit verletzt haben. Zeugen alarmierten die Polizei und die Feuerwehr.

Angehörige der beiden Männer sollen am Ort erschienen und ebenfalls in Streit geraten sein. Sie mussten von der Polizei auseinander gehalten werden. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Verletzte in Lichtenberg: Rund 20 Personen erscheinen am Tatort

Gegen 15 Uhr sollen erneut bis zu 20 Personen zum Tatort gekommen sein. Dort trafen sie nach Angaben der Polizei auf den 31-Jährigen. Ein 55-Jähriger aus der Gruppe soll den 31-Jährigen mit einem Pfefferspray attackiert haben, der dann zu Boden ging. Er soll daraufhin von dem 55-Jährigen und zwei 25-Jährigen getreten und geschlagen worden sein. Die alarmierte Polizei trennte und identifizierte die Männer. Der attackierte 31-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und Landfriedensbruch.