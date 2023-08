Berlin-Lichtenberg: Mann stirbt bei Wohnungsbrand

Ein 64-Jähriger ist am Donnerstagmorgen bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Lichtenberg ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei mit. Eine Frau hatte am Donnerstag gegen 4.30 eine zerberstende Fensterscheibe gehört und den Rauch aus einem Wohnhaus in der Allee der Kosmonauten gesehen.

Sie hat daraufhin die Feuerwehr und die Polizei alarmiert. Die Feuerwehr löschte den Brand in der Wohnung und fand den 64 Jahre alte Mieter leblos vor. Eine Notärztin konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist bislang nicht bekannt.