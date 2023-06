Berlin-Lichtenberg: Motorollerfahrer nach Unfall schwer verletzt

An der Kreuzung Fanningerstraße/Atzpodienstraße in Lichtenberg stießen ein VW Caddy und ein Motorroller zusammen. Der Rollerfahrer erlitt nach dem Unfall schwere Verletzungen.

Bei einem Unfall am Mittwochabend in Berlin-Lichtenberg ist ein Rollerfahrer schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen stießen an der Kreuzung Fanningerstraße/Atzpodienstraße ein VW Caddy und der Motorroller zusammen. Der VW Caddy knallte anschließend in einen parkenden VW Golf.

Der Rollerfahrer erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen, die Kreuzung war stundenlang gesperrt. Die Polizei ermittelt die Unfallursache.