Bei einem Streit an einer Tram-Haltestelle in Berlin-Lichtenberg sind am Montagabend insgesamt drei Personen verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, kamen bei der Auseinandersetzung zwischen einem 34-Jährigen und einem 22-Jährigen unter anderem ein Stein und ein Messer zum Einsatz. Auch die 16-jährige Freundin eines der Beteiligten wurde verletzt.

Den Angaben zufolge gerieten die beiden Männer gegen 18 Uhr an der Tram-Haltestelle Welsestr./Falkenberger Chaussee in Hohenschönhausen in einen Streit. Schließlich habe der 34-Jährige einen Stein aus dem Gleisbett der Tram genommen und seinem Kontrahenten an den Kopf geworfen. Dieser habe daraufhin von seiner 16-Jährigen Freundin ein Messer überreicht bekommen.

In der nachfolgenden Rangelei zogen sich sowohl die beiden Männer als auch die Freundin des 22-Jährigen mehrere Schnittverletzungen an den Händen zu. Alle drei wurden zur Behandlung der Wunden in Krankenhäuser gebracht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der gewalttätigen Auseinandersetzung dauern an.