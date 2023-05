Ein 22-Jähriger ist in der Nacht zu Mittwoch in Rummelsburg festgenommen worden, weil er ein Graffiti gesprüht haben soll. Wie die Polizei berichtete, beobachteten zwei Polizisten den Mann in der Nöldnerstraße, wie er gegen 3.10 Uhr einen Schriftzug an die Umgrenzung einer Kirche sprühte.

Die Polizisten, die sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Dienst befanden, alarmierten eine Funkstreife, die den zunächst flüchtenden Mann in Zusammenarbeit mit weiteren Einsatzkräften unweit des Tatortes festnehmen konnte. Auf dem Grundstück der Kirche fanden die Polizisten einen Rucksack mit Sprayer-Utensilien, der beschlagnahmt wurde. Der Tatverdächtige wurde nach Feststellung seiner Personalien wieder auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung dauern an.