Lichtenrade: Lkw erfasst Radfahrerin auf dem Mariendorfer Damm

Ein Lkw-Fahrer wollte in die Buckower Chaussee abbiegen. Doch er erfasste die Radfahrerin und verletzte sie schwer.

Auf dem Mariendorfer Damm in Süd-Berlin ist eine Radfahrerin von einem Lkw erfasst worden.

Auf dem Mariendorfer Damm in Süd-Berlin ist eine Radfahrerin von einem Lkw erfasst worden. Rüdiger Wölk/imago

Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Lichtenrade ist Donnerstagvormittag eine Radfahrerin verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die 64-Jährige gegen 11 Uhr stadtauswärts auf dem Mariendorfer Damm unterwegs gewesen, als sie von einem Lkw erfasst wurde.

Der 26-jährige Lkw-Fahrer befuhr zunächst dieselbe Straße, verließ jedoch abrupt den mittleren Fahrstreifen auf Höhe einer Kreuzung, um in die Buckower Chaussee abzubiegen. Dabei übersah er die in gleicher Richtung fahrende Radfahrerin. Er fuhr sie trotz einer Gefahrenbremsung an.

Daraufhin stürzte die 64-Jährige zu Boden und zog sich Verletzungen im Rumpf zu. Zur weiteren Behandlung brachten Rettungskräfte die Radfahrerin in ein Krankenhaus. Die weiterführenden Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat.