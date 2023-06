Berlin-Lichtenrade: SPD-Wahlkreisbüro durch Metallkugeln beschädigt

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung an einem SPD-Wahlkreisbüro.

Friso Gentsch/dpa

Die Fensterfront eines SPD-Wahlbüros in Lichtenrade ist durch mehrere Metallkugeln beschädigt worden. Eine Mitarbeiterin alarmierte am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr die Polizei, als ihr der Schaden auffiel. Bei dem Wahlbüro handelt es sich um das Bürgerbüro der stellvertretenden SPD-Fraktionsvorsitzenden im Abgeordnetenhaus, Melanie Kühnemann-Grunow, in der John-Locke-Straße.

Die Polizisten stellten im Rahmen ihrer Ermittlungen auch die Beschädigung an der Fassade des benachbarten Schnellimbisses fest. Die mutmaßlichen Täter waren nicht mehr am Ort. Der Staatsschutz führt die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung.