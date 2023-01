Berlin-Lichtenrade: Wohnung in Mehrfamilienhaus brennt

Am frühen Freitagmorgen ist ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Lichtenrade ausgebrochen. Eine Person wurde verletzt.

Die Berliner Feuerwehr wurde am Freitag zu einem Wohnungsbrand in Lichtenrade gerufen. Morris Pudwell

Bei einem Wohnungsbrand in Berlin-Lichtenrade ist am frühen Freitagmorgen eine Person verletzt worden. Das Feuer war im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen, wie die Feuerwehr via Twitter mitteilte. Die verletzte Person wurde in ein Krankenhaus gebracht, insgesamt seien drei Personen mit einer Drehleiter aus dem Gebäude befreit worden. Den Angaben zufolge waren 89 Einsatzkräften vor Ort. Die Brandursache werde nun ermittelt, sagte ein Polizeisprecher.