Berlin-Lichterfelde: Chlorgasaustritt in Schwimmbad

Die Berliner Feuerwehr ist aktuell in einem Schwimmbad in der Finkensteinallee in Lichterfelde im Einsatz. Dort ist Chlorgas ausgetreten. Bei einer ersten Erkundung seien erhöhte Chlorwerte gemessen worden, hieß es von der Feuerwehr. Zusätzlich zu den 44 Einsatzkräften, die bereits vor Ort sind, wurden auch Spezialkräfte des Technischen Dienstes alarmiert. Badegäste seien nach ersten Erkenntnissen nicht in Gefahr, sagte ein Feuerwehrsprecher.

#Technische_Hilfeleistung in #Lichterfelde#Chlorgasalarm in einem Schwimmbad in der #Finckensteinallee. Die ersten Kräfte der Feuerwehr alarmierten Spezialkräfte des #Technischen_Dienstes zur weiteren Erkundung nach. 44 Einsatzkräfte vor Ort und auf der Anfahrt.

Chlorgas ist ein Atemgift mit Ätz- und Reizwirkung. Es kann auf der Haut, in den Augen und den Atemwegen reizend bis ätzend wirken. Es ist selbst nicht brennbar, aber wirkt wie Sauerstoff brandfördernd.

