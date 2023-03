Lichterfelde: Bande sprengt Geldautomaten in Bankfiliale

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag einen Geldautomaten Berlin-Lichterfelde gesprengt. Wie die Polizei mitteilte, sollen die Täter gegen 1.45 Uhr in einer Bankfiliale an der Lausanner Straße eine Explosion mit einer bislang noch nicht bekannten Substanz verursacht haben, nachdem sie in den Vorraum eingedrungen waren. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Laut Polizei konnte die Bande kein Geld entwenden. Verletzt wurde niemand. Ein Fachkommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.