Verfolgungsjagd in Berlin: Betrunkener Jugendlicher rammt Zivilstreife

Eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei hat in der Nacht zu Dienstag in Berlin-Lichterfelde zur Ergreifung eines betrunkenen 17-Jährigen geführt, der ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Bei seiner Flucht vor den Ermittlern überfuhr der Minderjährige mehrere rote Ampeln und beschädigte das Fahrzeug einer Zivilstreife. Nach der Festnahme wurden der Fahrer und dessen ebenfalls 17-jähriger Beifahrer von ihren Müttern abgeholt.

Polizeiangaben zufolge bemerkte die Besatzung eines Streifenwagens auf dem Jungfernstieg in Lichterfelde-Ost gegen 23.40 Uhr ein Fahrzeug mit einem sehr jungen Fahrer am Steuer. Als die Ordnungshüter den Jugendlichen mit entsprechenden Signalen zum Stopp aufforderten, beschleunigte dieser und ignorierte mehrere rote Ampeln, um der Kontrolle zu entkommen. Erst als ein Zivilfahrzeug hinzukam und dem Fiat den Weg abschnitt, hielt dieser an – doch während die Polizisten aus ihrem Wagen stiegen rammte der 17-Jährige die Zivilstreife und brauste erneut davon.

Erst gegen 1.40 Uhr – nachdem den beiden 17-Jährigen zunächst die Flucht geglückt war – entdeckten Zivilfahnder die beiden zu Fuß auf dem Hindenburgdamm. Ein nach der Festnahme gemachter Atemalkoholtest ergab bei dem Fahrer mehr als 0,5 Promille. Anschließend wurden die Jugendlichen von ihren Müttern abgeholt. Gegen den Fahrer des Fiat wird nun wegen eines Verkehrsunfalls unter Alkoholeinfluss, Unfallflucht, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs ermittelt.