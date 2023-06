Berlin-Lichterfelde: Zwei Tote in Haus entdeckt – Mordkommission ermittelt Zwei Leichen werden am Donnerstag in einem Haus in Lichterfelde gefunden. Ein Tötungsdelikt kann nicht ausgeschlossen werden. dpa / BLZ

Die Polizei an einem Tatort: In Lichterfelde sind zwei Tote in einem Haus entdeckt worden. David Inderlied/dpa