Berlin-Weißensee: Radfahrer nach Unfall mit Lkw verletzt – mutmaßliche Fahrerflucht

Hinter der Kreuzung zur Gürtelstraße in Weißensee stürzte am Montag ein Radfahrer, weil ein Lkw nicht ausreichend Sicherheitsabstand eingehalten hatte. Sabine Gudath

Bei einem Verkehrsunfall mit mutmaßlicher Fahrerflucht in Berlin-Weißensee ist am Montagmittag ein Radfahrer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann gegen 13.30 mit seinem Fahrrad auf der Greifswalder Straße in Richtung Antonplatz, als er kurz nach der Kreuzung zur Gürtelstraße fast von einem Lkw erfasst wurde.

Der Lkw war auf der selben Fahrspur wie der Radfahrer unterwegs und soll, Zeugenangaben zufolge, auf der rechten Seite zu wenig Sicherheitsabstand zu dem 62-Jährigen gehalten haben. Der Radfahrer stürzte und erlitt Verletzungen am Rücken, den Beinen und an seinen Schultern. Nach dem Sturz des Radfahrers fuhr der Fahrer des Lkw weiter und beging somit mutmaßlich Fahrerflucht. Der Radfahrer wurde im Krankenhaus stationär behandelt.