Ein Lastwagen prallte bei Baumschnittarbeiten an einer Straße in Spandau gegen den Korb einer Hebebühne. Der Mann fiel raus und wurde schwer verletzt.

Berlin: Lkw stößt an Baustelle gegen Hebebühne – Arbeiter stürzt drei Meter tief

Ein Rettungswagen der Berliner Feuerwehr steht an einer Unfallstelle (Symbolbild). imago stock&people

Bei einem Verkehrsunfall im Spandauer Ortsteil Siemensstadt ist ein Mann schwer verletzt worden. Wie die Berliner Polizei mitteilte, war ein 52-jähriger Lkw-Fahrer am Montagmittag in den Bereich einer Baustelle auf der Nonnendammallee gefahren. Zwei von vier Fahrstreifen wurden aufgrund von Baumschnittarbeiten für den Verkehr gesperrt.

Als der Lkw-Fahrer an der Maschine mit Hebebühne vorbeifahren wollte, stieß der Lastwagen laut Polizei gegen den Korb, in dem ein 34-jährige Arbeiter gerade einen Baum beschnitt. Der Mann stürzte daraufhin etwa drei Meter in die Tiefe, wobei er schwere Kopfverletzungen erlitt.

Nach Angaben der Polizei hatte der Korb in den rechten noch befahrbaren Fahrstreifen hineingeragt. Offenbar hatte der Lkw-Fahrer die Situation nicht richtig eingeschätzt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte hat die weiteren Ermittlungen übernommen.