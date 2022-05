Der 1. Mai in Berlin: Das Wichtigste in Kürze In Berlin finden an diesem Wochenende zum Tag der Arbeit am 1. Mai zahlreiche Demonstrationen statt.

Die besondere Aufmerksamkeit der Polizei gilt der linken Kundgebung „Revolutionärer Erster Mai“ am Sonntag ab 18 Uhr in Neukölln und Kreuzberg. Die Behörden rechnen mit 5000 bis 20.000 Teilnehmern.

Erwartet wird, dass es bei der Demo zu Gewaltausbrüchen von Autonomen kommen kann. Kritischer Punkt könnte das Kottbusser Tor sein, weil dort eine neue Polizeiwache geplant ist

Angekündigt sind zudem ein Fahrradkorso durch den Villen-Stadtteil Grunewald, ein Fest in der Rigaer Straße und eine große Gewerkschaftsdemo. Die Polizei ist mit 5500 Beamten im Einsatz.

Spranger: „Höchstwahrscheinlich wird es zu Gewalt kommen“

Der Demo-Marathon für die Polizei rückt näher, von der Hauptkundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes zum Tag der Arbeit am Mittag über Motorrad- oder Fahrrad-Korsos bis zu Protesten gegen Corona-Maßnahmen. Insgesamt werden am Wochenende bis zu 50.000 Teilnehmer bei Demos und Volksfesten erwartet. Die besondere Aufmerksamkeit der Polizei gilt der linken Kundgebung „Revolutionärer Erster Mai“ am Sonntag ab 18 Uhr in Neukölln und Kreuzberg.

„Natürlich wissen wir, dass es zu Gewalt kommen kann und höchstwahrscheinlich auch kommen wird“, sagte Innensenatorin Spranger dem RBB. Die Polizei verfolge die Strategie der ausgestreckten Hand, schreite aber „natürlich massiv ein, wenn es zu Ausschreitungen kommen sollte.“ Auch die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) warnte vor Gewalt und wünschte sich einen friedlichen 1. Mai „mit starken Botschaften“.

20.000 Menschen für Randale-Demo angemeldet

Bei der traditionellen Revolutionären 1. Mai-Demonstration wollen am Sonntag ab 18 Uhr Tausende Menschen in Berlin auf die Straße gehen. Laut Polizei sind bis zu 20.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet. Die Demonstration soll am Sonntagabend unter dem Motto „Yallah Klassenkampf - No war but classwar“ durch die Stadtteile Kreuzberg und Neukölln ziehen. Die Behörden rechnen dabei mit Gewalt von Linksextremen.

So kam es im vergangenen Jahr zu Ausschreitungen, bei denen unter anderem Mülltonnen in Brand gesetzt und Polizisten angegriffen wurden. Die Polizei ist deshalb mit mehr als 5500 Beamtinnen und Beamten im Stadtgebiet im Einsatz. Mehr als 2000 davon kommen aus neun anderen Bundesländern und von der Bundespolizei. Insgesamt sind in der Hauptstadt am Sonntag 18 Demonstrationen, Kundgebungen und Versammlungen angemeldet. Auch in Hamburg und Leipzig sind Demonstrationen des linken Spektrums angemeldet.

Aufgeheizte Stimmung bei feministischer Demo

Pünktlich zum Sonnenuntergang startete in Prenzlauer Berg eine feministische Demonstration. Die Stimmung war von Anfang an ziemlich aufgeheizt: Lesben und Transpersonen liefen zum Teil mit Bengalos im zügig-militanten Schritt von der Bernauer Straße am Mauerpark zur Otto-Braun-Straße.

Unter dem Motto „Take back the Night“ demonstrierten nach Angaben der Polizei rund 2500 Teilnehmerinnen unter anderem gegen Gewalt gegen Frauen. CIS-Männer waren eindeutig unerwünscht.

Wurfgeschosse, Pyrotechnik und zahlreiche Sachbeschädigungen

Es flogen Wurfgeschosse, Pyrotechnik wurde gezündet, polizeifeindliche Sprechchöre hallten durch die Straßen. „Das kannten wir schon von dem feministischen Demonstrationen aus den vergangenen Jahren. Wir waren vorbereitet und blieben ganz ruhig“, resümierte Polizeisprecherin Anja Dierschke, nachdem es zu immer mehr Randalen gekommen war. An der Ecke Münzstraße / Alte Schönhauser Straße war dann Schluss. Nach zahlreichen Sachbeschädigungen erklärte die Versammlungsleiterin den Aufzug für beendet, so Dierschke.

Rangeleien mit der Polizei und erste Festnahmen

Demonstrantinnen hatten nach Angaben der Polizei Farbbeutel gegen die Fassaden von Geschäften geworfen, etliche Autoscheiben wurden eingeschlagen. Zuvor war es an der Torstraße zu Ausschreitungen gekommen. Die Polizei ging mit Gewalt in den „aggressiven Block“ und versuchte, einzelne Teilnehmerinnen festzunehmen. Die Demo reagierte mit Gegenwehr. Es kam zu Rangeleien und Festnahmen. Teile des Aufzug hatten sich daraufhin aufgelöst.

Bereits kurz nach dem Start des Aufzugs wurden Feuerwerkskörper angezündet, Flaschen geworfen. Die Polizei stoppte den Aufzug und forderte die Versammlungsleitung auf, dies zu unterlassen. Erst als keine Wurfgeschosse mehr flogen, ging es weiter. Schon da wirkten die Demonstrantinnen so, als hätten sie es ziemlich eilig. Ein Polizeisprecher: „Die haben ein ganz schönes Tempo drauf.“

Weitaus weniger Demonstranten in Wedding

Die großangekündigte Demonstration einiger linker Gruppen durch den Stadtteil Wedding war bereits am frühen Abend beendet. Bei dem Aufzug unter dem Motto „Von der Krise zur Enteignung! Die Reichen sollen zahlen!“ liefen zur Spitze 1000 Teilnehmer mit. „Es setzte aber früh ein schneller Abstrom ein“, sagte eine Polizeisprecherin. Angemeldet waren 2000 Teilnehmer. Wie in den Vorjahren blieb es auch diesmal weitgehend friedlich.

Die Teilnehmer forderten etwa günstigere Lebensmitteln und einen Preisstopp für Energiekosten oder eine Reichensteuer. Zudem wurden geplante Milliarden für die Bundeswehr kritisiert. Zahlreiche Menschen trugen teils großflächige Transparente mit sich. Darauf stand unter anderen: „Von der Krise zur Enteignung“ oder „Was macht Investoren Dampf? Enteignung und Klassenkampf“.

Einige der Demonstranten zogen laut Beobachtungen anschließend in den Mauerpark. Dort fand ab 20 Uhr eine größere Kundgebung statt. Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) besuchte am frühen Abend die Grünanlage, um sich ein Bild von der Einsatzlage zu machen. „Bisher ist alles ziemlich friedlich und ruhig“, stellte die Polizeisprecherin fest.

350 Linke feiern auf der Rigaer Straße

Auf der Rigaer Straße im Stadtteil Friedrichshain nahe einem von Linksautonomen teilbesetzten Haus fand ab 15 Uhr ein Straßenfest statt. Es wurde Pyrotechnik abgefackelt, ansonsten war die Stimmung dort ebenfalls ziemlich friedlich. Rund 350 Menschen aus der linken Szene haben sich laut Polizeiangaben versammelt. Statt Ausschreitungen und Angriffe auf Polizisten gebe es politische Diskussionen. „Hier dominieren derzeit die Redebeiträge“, so die Sprecherin.

Demonstration gegen Polizeiwache am Kottbusser Tor

Knapp 200 Menschen haben nach Polizeiangaben am Nachmittag am Kottbusser Tor in Kreuzberg gegen die dort geplante Polizeiwache demonstriert. Es gab Redebeiträge und Musik. Die Polizei sprach zunächst von einer ruhigen Lage. Zwischenzeitlich wurden Feuerwerkskörper gezündet. Dabei sei jedoch niemand verletzt worden.

Das Kottbusser Tor gilt als ein kriminalitätsbelasteter Ort, der für das Partyleben, den Drogenhandel und einer teilweise polizeifeindlichen Szene bekannt ist. Die neue Polizeiwache soll Anfang 2023 in dem Hochhaus eröffnet werden, das über der Adalbertstraße am Kottbusser Tor steht. Anwohner begrüßen das Vorhaben, von linken Gruppen wird es jedoch abgelehnt.

1. Mai in Berlin: Polizei befürchtet Ausschreitungen

Am Sonntag geht es dann weiter mit einer ganzen Reihe von Demonstrationen: Von der Hauptkundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) zum Tag der Arbeit am Mittag über Motorrad- oder Fahrrad-Korsos bis zu Protesten gegen Corona-Maßnahmen.

Die besondere Aufmerksamkeit der Polizei gilt vor allem der Demonstration linker und linksradikaler Gruppen mit dem Titel „Revolutionärer Erster Mai“ am Sonntagabend in Neukölln.

Erwartet wird, dass es dabei wie in den vergangenen Jahrzehnten zu Gewaltausbrüchen von Linksautonomen kommen kann. Erwartet werden 5000 bis 20.000 Teilnehmer.