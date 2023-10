Bei einem Auffahrunfall zwischen einem Lkw und einem Linienbus in Berlin-Malchow sind am Mittwochvormittag zwölf Menschen verletzt worden. Der 35-jährige Fahrer eines mit Sand beladenen Sattelzugs war gegen 10.50 Uhr von der Dorfstraße im Bezirk Lichtenberg nach links in den Blankenburger Pflasterweg eingebogen. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Zunächst soll der Mann Menschen am Fußgängerübergang Vorrang gewährt haben. Anschließend soll er jedoch einen Bus der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), der rechts am Fahrbahnrand stand, übersehen haben und auf den Bus aufgefahren sein. Dabei wurden der Busfahrer sowie elf Fahrgäste leicht verletzt.

Gestern Nachmittag habe ein Lkw in #Lichtenberg einen am rechten Fahrbahnrand stehenden @BVG_Bus übersehen und fuhr auf diesen auf. Dabei wurden 11 Personen verletzt.

Die Unfallstelle war über 6 h gesperrt. Ein Verkehrskommissariat ermittelt.

PM: https://t.co/FH8AGSJzRj

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) October 12, 2023

Weder der Linienbus noch der Sattelzug waren danach fahrfähig. Beide Fahrzeuge mussten abtransportiert werden. Der Blankenburger Pflasterweg war im Bereich der Unfallstelle sechs Stunden lang weitgehend gesperrt. Der Polizei zufolge war auch der Nahverkehr beidseitig eingeschränkt.