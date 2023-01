Berlin: Mann am Hauptbahnhof brutal gegen den Kopf getreten

In der Nacht zu Dienstag kam es am Berliner Hauptbahnhof zu einem gewalttätigen Zwischenfall. Einem Mann wurde mehrfach mit Schuhen gegen den Kopf getreten, sodass er schwere Verletzungen erlitt.

Wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte, wurde eine Reinigungsfirma gegen 1.30 Uhr auf einen stark blutenden Mann am Eingang des Bahnhofs am Washingtonplatz aufmerksam. Bei dem Verletzten soll es sich um einen polnischen Staatsbürger handeln.

Gewalttat: Verdächtiger flüchtet in den Bahnhof

Der am Boden liegende Mann erlitt nach der Attacke unter anderem mehrere Platzwunden am Kopf sowie eine Schnittverletzung am Hals. Nach Erste-Hilfe-Maßnahmen vor Ort wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht.

Zeugen gaben gegenüber der Bundespolizei an, dass ein Mann dem Polen mehrfach gegen den Kopf getreten hat und anschließend geflüchtet ist.

Im Hauptbahnhof konnten Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes den mutmaßlichen Tatverdächtigen stellen. Dabei handelte es sich um einen 55-jährigen Deutschen, der vorläufig festgenommen worden wurde.

Tatort: Polizisten finden blutige Gegenstände

In der Nähe des Tatorts sollen nach den Polizeiangaben auch noch eine Schere und ein abgebrochener Kugelschreiber mit Blutanhaftungen sowie persönliche Dokumente des Polen in einem Abfallbehälter gefunden worden sein.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der gefährlichen Körperverletzung sowie des versuchten schweren Raubs ein. Zudem beleidigte der Deutsche die Polizisten mehrfach, sodass er sich auch wegen dem Verdachts der Beleidigung verantworten muss. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem polizeibekannten Mann einen Wert von 0,27 Promille.