Berlin: Mann außer Rand und Band setzt Wohnung in Brand und springt aus Fenster

Ein Mann hat am späten Samstagabend in der Franz-Künstler-Straße in Berlin- Kreuzberg in einer Wohnung randaliert und Gegenstände aus dem Fenster geworfen. Später ist er selbst herausgesprungen.

Laut einem Bericht von vor Ort haben Familienangehörige und Polizei zunächst versucht, beruhigend auf den Bewohner einzusprechen. Der Versuch blieb allerdings erfolglos, der Mann ließ sich von seinen Handlungen nicht abbringen.

Berliner Feuerwehr baut Sprungpolster

Höhenretter der Feuerwehr und ein Spezialeinsatzkommando waren mittlerweile vor Ort, als plötzlich, die Wohnung anfing zu brennen. Die Ursache ist nach den Angaben derzeit unbekannt.

Die brennende Wohnung in Berlin-Kreuzberg. Morris Pudwell

Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr positionierten daraufhin ein Sprungpolster am Boden. Der Mann sprang kurz darauf aus der Wohnung im sechsten Obergeschoss, um den Flammen zu entkommen.

Spezialeinsatzkräfte der Berliner Polizei. Morris Pudwell

Mann verletzt sich bei Landung schwer

Offenbar landete er jedoch auf der Kante des Sprungpolsters und knallte auf Asphalt. Der Bewohner wurde lebensgefährlich verletzt und musste notärztlich behandelt werden. Der Schwerverletzte kam in ein Krankenhaus in Berlin-Friedrichshain.

Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich wohl um einen psychischen Ausnahmezustand. Die Feuerwehr löschte die in Flammen stehende Wohnung, während Notfallsanitäter des DRK-Berlin die Familienangehörigen betreuten. Ein Fachkommissariat der Berliner Polizei ermittelt. Ob es bei dem Unfall zu Pannen seitens der Behörden kam, ist den Angaben von vor Ort zufolge ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen.