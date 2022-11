Berlin: Mann bei Massenschlägerei vor Sportsbar halbtot geschlagen 

Der 44-Jährige stand mit Freunden vor einem Lokal in Charlottenburg. Als er dorthin urinierte, kam es zur Prügelei, bei der ihm der Kopf eingeschlagen wurde.

Polizisten haben in Berlin einen Tatort abgesperrt (Symbolbild). Imago/U. J. Alexander

Vor einer Sportsbar in Berlin-Charlottenburg sind in der Nacht zum Sonntag zwei Männergruppen aneinandergeraten. Wie die Polizei mitteilte, wurde dabei ein 44-Jähriger so schwer verletzt, dass er auf der Intensivstation eines Krankenhauses medizinisch versorgt werden muss.

Der Mann hatte sich laut Zeugenaussagen mit drei Freunden vor dem Lokal an der Kaiser-Friedrich-Straße aufgehalten. Als er deutlich sichtbar dorthin urinierte, sei es zu einer Auseinandersetzung mit etwa neun Unbekannten gekommen, die gerade aus der Sportsbar kamen. Demnach soll die größere Gruppe das Quartett angegriffen und mit Schlägen und Tritten malträtiert haben. Noch bevor die Polizei am Tatort eintraf, flüchteten die Männer.

Drei ihrer Opfer erlitten nach Angaben der Polizei leichtere Verletzungen, die nicht behandelt werden mussten. Dem 44-Jährigen sei den Angaben zufolge aber der Kopf eingeschlagen worden. In der Sportsbar fanden die Einsatzkräfte neben mehreren Tütchen mit Drogen auch eine Tasche mit Gegenständen - darunter ein Brecheisen, an dem Blut klebte. Die aufgefundenen Gegenstände wurden sichergestellt. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.