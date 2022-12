Berlin: Mann flüchtet vor Polizei und fährt gegen Baum

In Moabit ist am Mittwochabend eine Verfolgungsjagd mit der Polizei mit einem Unfall geendet. Wie die Polizei berichtete, fiel den Polizisten gegen 19.20 Uhr ein Autofahrer auf, der mit seinem Fahrzeug die Stromstraße in Richtung Lessingstraße befuhr und an der Kreuzung zur Straße Alt-Moabit eine rote Ampel missachtete.

Daraufhin forderten die Polizisten den Fahrer zunächst mit Anhaltesignalen auf, zu stoppen. Dieser reagierte nicht und setzte seine Fahrt fort. Die Polizei schaltete daraufhin das Blaulicht ein und verfolgte den Mann, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war.

Autofahrer hatte keinen Führerschein

Die Verfolungsjagd endete im Ottopark, wo der Mann mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum prallte und anschließend zu Fuß flüchtete, bis ihn die Einsatzkräfte in der Turmstraße festnehmen konnten. Der 42-Jährige kam in einen Polizeigewahrsam, in welchem er erkennungsdienstlich behandelt und ihm Blut abgenommen wurde, da er angegeben hatte, vor der Fahrt Betäubungsmittel konsumiert zu haben.

Anschließend wurde der Mann, der sich unerlaubt in Deutschland aufhält und keine Fahrerlaubnis vorweisen konnte, der Kriminalpolizei übergeben. Das Auto, an dem sich Kennzeichen eines anderen Fahrzeugs befanden, wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen – unter anderem wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, wegen Unfallflucht und Urkundenfälschung – dauern an.