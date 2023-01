Berlin: Mann gibt sich als Escort-Dame aus und erbeutet knapp 5000 Euro

Der Intensivtäter soll unter falschen Angaben in die Wohnungen der Opfer gelangt sein. Doch die Masche flog auf. Nun muss er sich vor Gericht verantworten.

Ein Mann hat sich in Berlin als Escort-Dame ausgegeben, um an das Geld von Männern zu gelangen. Der 36-Jährige, der als Intensivtäter bei der Staatsanwaltschaft geführt wird, soll mit dieser Masche bei zwei Opfern 4970 Euro erbeutet haben. Nun muss er sich vor dem Berliner Landgericht verantworten. Nach seiner Festnahme wurden nun zwei Anklagen wegen dreifacher räuberischer Erpressung und dreifachen Betruges gegen ihn erhoben, teilte die Staatsanwaltschaft am Montag mit.

Der Angeschuldigte soll sich im April 2022 von einem 58-Jährigen über eine Internetplattform als angebliche Escort-Dame buchen lassen haben – was diesen wohl zwischen April und Mai 2022 insgesamt 4320 Euro kostete. Zunächst soll sich der Betrüger als angeblicher Fahrer der Escort-Dame ausgegeben haben, um in die Wohnung des Geschädigten zu kommen. Er meinte, er müsse sich zum Schutz der gebuchten Dame umsehen. Dann ließ er sich den vereinbarten Preis von 310 Euro geben, ohne dass der Kunde dafür irgendwelche Dienste erhielt.

Betrüger forderte „Blut oder Geld“

Nur einen Tag später soll er sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft als angeblicher Ehemann der Escort-Dame gemeldet und „Blut oder Geld“ gefordert haben. Er bedrohte den Kunden damit, dass er sich durch die Buchung der Escort-Dame in seiner Ehre verletzt sieht. Der Geschädigte soll daraufhin 2010 Euro an den Mann gezahlt haben, um nicht weiter belästigt zu werden.

Einen Monat später soll der Betrüger einen Zettel mit einer Forderung in den Briefkasten desselben Opfers gelegt haben. Der Intensivtäter soll dem Mann gedroht haben, dass er von der Familie der Escort-Dame entführt werde, wenn er nicht umgehend 2000 Euro zahlt. Erneut zahlte der Geschädigte den geforderten Betrag, so die Staatsanwaltschaft weiter.

Täter gab sich auch als Eintreiber für Stornierungsgebühren aus

Der Angeklagte soll mit dieser Vorgehensweise weiter Geld erpresst haben. Den Angaben zufolge soll er sich am 11. Juni 2022 von einem 32-Jährigen über das Internet als angebliche Escort-Dame für 150 Euro buchen lassen haben. Der Kunde stornierte zwar das Treffen, doch er habe später trotzdem mehrere Hundert Euro an den Betrüger gezahlt. Dieser gab sich am Tag des Treffens als Verantwortlicher für die Eintreibung von Stornierungsgebühren aus, woraufhin er 100 Euro erhalten habe. Elf Tage später soll er wegen vermeintlich angefallener sonstiger Gebühren noch einmal 250 Euro bekommen haben.

Am 14. August 2022 soll der Angeschuldigte direkt vor der Wohnungstür des Geschädigten gestanden und Geld gefordert haben. Er erklärte dem Opfer, dass dieser „Besuch von vier weniger freundlichen, gewaltbereiten Leuten“ bekommen würde, weil er sich nicht für die Absage des Termins entschuldigt habe. Daraufhin zahlte der Mann weitere 300 Euro.