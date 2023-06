Ein Mann ist am Montagabend in einer S-Bahn der Linie S42 von einem Hund in den Arm gebissen und verletzt worden. Die Halterin des Hundes flüchtete am S-Bahnhof Sonnenallee unerkannt mit ihrem Tier aus dem Zug. Die Bundespolizei sucht nun Zeugen.

Gegen 17.30 Uhr nutzte der 59-Jährige die S-Bahn vom S-Bahnhof Neukölln in Richtung Treptower Park und saß mit einer weiteren Reisenden innerhalb einer Vierersitzgruppe. Ihm gegenüber saß eine Frau mit einem Hund. Wie die Bundespolizei mitteilte, soll der Mischlingshund aus bislang ungeklärten Gründen während der Fahrt plötzlich aufgesprungen sein und dem 59-Jährigen in den rechten Unterarm gebissen haben.

Die Frau verließ die S-Bahn kurz darauf am S-Bahnhof Sonnenallee gemeinsam mit ihrem Tier. Zeugen informierten die Bundespolizei über den Vorfall. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzung des 59-Jährigen.

Hund greift Mann in S42 an: Bundespolizei sucht Zeugen

Die Bundespolizei leitete Ermittlungen aufgrund des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ein und stellte Videoaufzeichnungen aus der S-Bahn sicher. Die Frau soll etwa 40 Jahre alt und zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß sein, hellbraune zu einem Zopf gebundene Haare und ein südosteuropäisches Erscheinungsbild haben sowie eine Sonnenbrille getragen haben.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zur Identität der Hundehalterin geben können, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof unter der Rufnummer 030/2977790 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zudem kann auch die kostenlose Servicenummer der Bundespolizei (0800/6-888-000) genutzt werden.